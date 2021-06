Danska bilförare attackeras på E65 – över 30 fall av stenkastning

Anmälningarna som kommit in är alla från danskregistrerade bilar under perioden maj-juni. Polisen har i nuläget ingen teori om varför just danskar drabbas.

– Vi ser mycket allvarligt på det här. En sten genom rutan kan leda till skador på föraren och risk för att man kör av vägen eller krockar med en annan bil, säger Patric Nyhlén, kommunpolis i Ystad.

Ingen misstänkt

Än så länge har ingen skadats allvarligt, men en person har fått ögonskador av glassplittret. Den senaste stenkastningen skedde på E65 under måndagen.

– Vi har i nuläget ingen misstänkt, men vi sammanställer alla anmälningarna och ringer runt till de drabbade för att skapa oss en bild om exakt var det har hänt och hur, säger Patric Nyhlén.

Drabbats två gånger

Adam Kofoed Månsson från Danmark har på väg till Bornholm drabbats två gånger av stenkastningen på E65.

– Jag är säker på att stenarna båda gångerna kastades från en mötande bil, säger han till SVT Nyheter Skåne.

Händelserna var mycket obehagliga, men Adam Kofoed Månsson klarade sig utan allvarligare skador.

– Det blev ett enormt ryck i bilen och ett fruktansvärt ljud. Sedan satt jag insvept i glas från rutan.

Många drabbade

Efter ett inlägg på sociala medier vittnade många andra danskar om samma upplevelse.

– Vi fick också 4-6 stenskott på samma sträcka i maj, skriver en annan person.

Händelserna rubriceras enligt polisen som framkallande av fara för annan och skadegörelse.