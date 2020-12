Flera bröllopspar besvikna på Stallgården

– Min uppfattning är att Viktor och My är ett par av många som har utsatts för den här situationen. Jag tror att de flesta människor inte skulle acceptera att gifta sig en vardag under vinterhalvåret när man har betalt för en helg under sommaren. Jag tycker att det är ett oskäligt erbjudande, säger advokaten Jenny Fugleberg.

Advokat Jenny Fugleberg. Foto: Hans Larsson/SVT

Ulf Rönndahl på Stallgården menar att merparten av bröllopsparen accepterar festlokalens regler kring avbokningar.

– Enligt avtal så behöver vi inte att erbjuda någon ombokning, men vi har valt att göra det för att hjälpa till, säger han.

Flera missnöjda par

Men paren som har visat missnöje med Stallgårdens policy är åtskilliga. Ett par som sitter i samma sits som My och Viktor, är Marcus Almhagen och Linnea Lindvall. De försökte få till en förlikning med Stallgården men utan framgång och har nu betalt 48 000 kronor för en inställd bröllopsfest.

– Det är under all kritik hur de har betett sig. Snacka om att inte bryr sig om sitt rykte, säger Marcus Almhagen i telefon från parets bostad i Stockholm.

ARN gav ett par rätt

Ett av de missnöjda bröllopsparens fall är nu uppe i tingsrätten. I ett annat fall har Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, rekommenderat Stallgården att återbetala 28 000 kronor till ett bröllopspar.

Pernilla och Ulf Rönndahl på Stallgården. Foto: Johanna Olofsson/SVT

– Självklart följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut och har betalt tillbaka pengarna, säger Ulf Rönndahl på Stallgården.

Borde inte samma sak gälla alla de bröllopspar som vänder sig till er och är missnöjda?

– Det beror på vad som är grundat i beslutet. Vilka skäl man åberopar för att man ska göra sin återbetalning.