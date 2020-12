De förlorade 48 000 kronor på sin inställda bröllopsfest

– Det värsta är att vår dröm om att ha en stor bröllopsfest som vi planerade i två och ett halvt år, bara försvann. Och vi kommer aldrig att ha råd att göra den igen, säger My Costeus när SVT träffar paret hemma i Bara.

I maj skulle My och Viktor Costeus ha haft bröllopsfesten på Stallgården i Vellinge. Men då coronapandemin kom beslöt de sig för att skjuta upp festen och gifta sig med sina närmsta närvarande. Stallgården erbjöd dem en ombokning av lokalen, med villkoret att helgen i maj skulle bytas mot en vardag under vinterhalvåret 2020. Paret Costeus bokade då in nyårsafton.

Erbjudna ytterligare en ombokning

Men så kom den andra smittovågen. Enligt paret Costeus erbjöds de ytterligare en ombokning av festen först efter att SVT kontaktat Stallgården.

– Nu när media hörde av sig så skickade Stallgården ett mail där de skrev att vi får boka om igen, säger Viktor Costeus.

Enligt Stallgården så har alla kunder erbjudits att omboka.

Pernilla Rönndahl på Stallgården. Foto: Hans Larsson

– Man får inga pengar tillbaka, men man har rätt att boka om och vi har nu förlängt ombokningsmöjligheten på grund av coronapandemin, säger Pernilla Rönndahl på Stallgården.

”Inte ett alternativ”

Bröllopsfesten som ursprungligen var bokad till en hel helg på våren kunde återigen bytas mot en valfri vardag under vinterhalvåret.

– För oss är inte det ett alternativ, det är inga gäster som kan komma en vardag, säger My Costeus.

Pernilla Rönndahl på Stallgården håller med om att en vintervardag varken tids- eller prismässigt är samma sak som en vårhelg, men hävdar att företaget skulle gå under om de lät bröllopsparen byta helt fritt.

– Det är inte likvärdigt, men vi har mött dem så gott vi kan.

Paret har nu tagit kontakt med en advokat i ett försök att kräva tillbaka sina 48 000 inbetalda kronor.

– Det är ett svek när man tror att människor i en pandemi ska hjälpas åt och de inte gör det, säger My Costeus.