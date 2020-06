Ännu en misstänkt anlagd brand i Lund inatt

Under natten till fredag larmades räddningstjänst och polis till gymnasieskolan Vipan i Lund, där baracker på skolområdet stod i brand.

– Vi misstänker att branden var anlagd då ingen naturlig brandorsak kunde hittas. Vi rubricerar händelsen som mordbrand, säger Katarina Rusin, polisens presstalesperson.

På fredagsmorgonen var ännu ingen person gripen för branden.



– Vi tror att det kan finnas vittnen till händelsen, så om man har sett något är det viktigt att kontakta oss, säger Katarina Rusin.



Flera bränder i Lund under våren



Branden är en av flera som har brutit ut i Lund under de senaste månaderna.



– Det är för tidigt att tala om samband just nu, men vi kollar så klart på andra händelser i kommunen och om det eventuellt skulle finnas en koppling, säger Katarina Rusin.