Ännu ett vargangrepp i Skåne

Attacken skedde under tisdagen.

– Det var en tacka som jag besiktigade, säger Tom Espgård på länsstyrelsen.

– Vi var två som var med på besiktningen och jag gör bedömningen att det rör sig om varg. Inga andra får skadades vid den här attacken.

Fårhagen som blev utsatt under tisdagen ligger runt 15 kilometer från den gård där varg dödade får i måndags. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att det rör sig om samma individ, även om man tror att det finns två vargar i Skåne just nu.

Uppmanar till ökad tillsyn

– Med hänsyn till att vi nu har sammanlagt fem angrepp i nordöstra Skåne under en kort tid uppmanar vi djurägare att om möjligt öka tillsynen på sina djur och se över stängslingen, säger David Börjesson som är vilthandläggare på länsstyrelsen.

– Ökad tillsyn under kväll och tidig morgon kan dels minska risken för angrepp, dels innebära att eventuella angrepp upptäcks tidigt.

Länsstyrelsen kommer att ha ett möte nu under förmiddagen för att på nytt pröva frågan om skyddsjakt. LRF Skåne har ansökt om utökat skyddsområde. Just nu finns ett beslut om skyddsjakt i ett område kring Osby där de första tre angreppen skedde. Besked kommer under dagen om det blir någon ändring till ett större område.

