Bilåkandet ökar – skåningar kör lika långt som bilister i Västerbotten

Enligt de senaste siffrorna från länsstyrelserna körde skåningarna i snitt 654 mil under 2018. Det är strax under rikssnittet som låg på på 670 mil per person och år.

Trots att Skåne är ett län med relativt korta avstånd körs det lika många mil per person som det gör i glesbygdslänet Västerbotten.

– Bilresandet i sig ger ju stora möjligheter, säger Maria Börjesson, professor i transportekonomi på KTH.

Hon menar att det är svårt att leva i vårt samhälle och bo utanför tätorterna utan bil.

– Men själva utsläppen är ju ett problem, tillägger hon.

Maria Börjesson, professor i transportekonomi på KTH Foto: SVT

Kollektivtrafik minskar inte bilkörandet

Samtidigt som bilresandet ökar åker vi också allt mer kollektivt.

– En allt mer attraktiv kollektivtrafik minskar inte bilresandet. Det är en väldigt svag koppling däremellan, menar Maria Börjesson.

Casandra Ikonen från Malmö åker gärna kollektivt, men väljer ibland bilen när tåget blir för dyrt.

– Ska man åka flera stycken blir tåget för dyrt, då väljer nog många bilen istället, säger hon.

