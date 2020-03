Danska medborgare får korsa gränserna, men turister och utlänningar som inte kan bevisa att de har ett skäl att komma in i landet utestängs. Att man arbetar i Danmark är skäl att få resa in, säger justitieminister Nick Hækkerup enligt Ekstra Bladet.



Flyg- och tågtrafik från utlandet ställs in.

