Mattias Sigfridsson, biträndande polisområdeschef i Malmö. Foto: Linda Ekström

Polisen manar till lugn trots explosionsvågen – ”Kan känna sig trygg”

Under torsdagen och natten till fredag har det varit tre explosioner i Skåne. Under torsdagen skedde en explosion i Lund och under natten till fredag skedde två i Malmö och Landskrona. Men polisen menar forfarande att allmänheten kan vara lugn.

– Det är klart det finns en risk för de som befinner sig i närheten, men vi vet också att det är riktat mot vissa personer. Så i grunden ska allmänheten känna sig trygg, säger Mattias Sigfridsson, biträdande polisområdeschef i Malmö. Polisen vet i dagsläget att det var en banger av typen Cobra 8 som exploderade i Malmö, men de vet fortfarande inte vad som sprängdes i Lund. – I Lund har vi gjort en kriminalteknisk undersökning men det är för tidigt att säga vad som har exploderat, säger Mattias Sigfridsson. Tiotal explosioner i december Polisen menar att antalet explosioner under året kan landa på runt 40 i Malmö och att det börjar närma sig runt ett tiotal i december. – Vissa av explosionerna är sammankopplade och hänger ihop med varandra, men det finns också vissa som inte har någon koppling alls och i vissa delar vet vi inte om explosionerna har någon koppling. Vad är det som ligger bakom explosionerna? – I de allra flesta fallen har vi en god kunskap om vad som ligger bakom händelserna, och det är konflikter mellan kriminella miljöer. Det kan skilja sig men oftast är det konflikter om pengar och affärsuppgörelser, ibland banala saker som heder, berättar Mattias Sigfridsson. Inget hatbrott bakom explosion i Lund Finns det något känt motiv till dådet i Lund? – De tidigare hatbrotten vi haft under hösten har ingen koppling till explosionen i Lund igår. Vi kommer utreda det mer grundligt men vi ser inga samband mellan de tidigare hatbrotten i Lund vilket vi tycker är viktigt att påpeka, säger Mattias Sigfridsson. Dela Dela

