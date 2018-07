En lägesrapport från Roskildefestivalen

Sedan 1971 har Roskildefestivalen fyllts av tiotusentals besökare som lämnar sina vanliga liv några dagar för att uppfyllas av musik från hela världen. Per Sinding-Larsen, eller rätt och slätt PSL, har varit på Roskilde 35 gånger.

Första året han var på festivalen var 1982. Sedan år 2001 har han invigt festivalen som konferancier på Orangea scenen.

Per Sinding-Larsen

Vad är det som gör att du kommer hit varje år?



– Roskildefestivalen skiljer sig så mycket från andra festivaler. Det är en festival där allting, hela överskottet går till välgörenhet. För mig står dom för goda värderingar som helt rimmar med mina egna. Jag är stolt över att få vara en liten del av den här stora festen.



Hur är stämningen?



– Det är ett fantastiskt festivalväder, det är utsålt och ett riktigt bra program. Jag sitter just nu och förbereder mig inför att presentera Nick Cave som går på snart.



Vad är det för speciellt med Roskilde i år?



– Bara några meter från orangea scenen har man rest en mur som är en kopia av den Donald Trump planerar att resa vid gränsen till Mexiko. Det blir helt motsatsen till allt vad den här festivalen står för med inkluderande. Sen är Eminem är en av huvudakterna i år. Han har inte varit på Roskilde eller ens i Danmark tidigare, det är stort.



Finns det någon återkommande känsla du får när du inviger festivalen?



– Man talar ju om the Orange feeling. Det är som en sorts samhörighet här, jag blir alltid helt tagen av att komma hit. Redan en vecka innan festivalen börjar det krypa i kroppen.



Vad ser du mest fram emot nu?



– Nu ser jag fram emot Nick Cave. Det är sjätte gången jag ser Nick Cave på Roskilde. Han drabbar en, det är nästan som en väckelsemöte. Och svenska bandet Watain ser jag också mycket fram emot i natt. Imorgon vill jag se den colombianska sångerskan Kali Uchis. Det är ju en nordisk festival det här, men mer som en världsfestival. Jag har sett underground musik från Japan, strupsång från Mongoliet, ett egyptiskt band som blandar bossanova och folkmusik med elektronika. Det är få festivaler som vågar blanda på det sättet, säger Per Sinding-Larsen.