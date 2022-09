Eon chockhöjer priset på fjärrvärme – sågas av kunderna

Höjningen, som Sydsvenskan var först med att berätta om, är på 13 procent för privatkunder och 20 procent för företagskunder.

För en villakund, som förbrukar 20 000 kWh per år, innebär det en prishöjning på 219 kronor per månad för fjärrvärmen och för en lägenhetskund i Malmö blir fjärrvärmen 161 kronor dyrare per månad.

Kan leda till hyreshöjningar

Fastighetsbolaget Trianons vd Olof Andersson är en av dem som reagerat kraftigt på höjningen och säger att han har tappat förtroendet för Eon.

– Eon missbrukar sin monopolställning och ägnar sig åt marginalförstärkning. Det här kommer ytterst att drabba våra hyresgäster i Malmö, som redan kämpar med höga matpriser och alla andra höjningar i samhället just nu.

Olof Andersson utesluter inte att det kan leda tillhyreshöjningar.

– På något sätt måste vi täcka in den här kostnaden. Eon utnyttjar att Europa är i krig för att höja sina marginaler. I framtiden kommer vi att göra allt för att hitta andra lösningar på vårt energibehov.

”Högre kostnader för biogas”

Marc Hoffman, vd för Eon Sverige, förklarar prishöjningen med ökade kostnader för producera fjärrvärme.

– Vi har högre kostnader för biogas, utsläppsrätter och andra bränslen. Malmös fjärrvärmesystem påverkas extra mycket eftersom biogas spelar en viktig roll i vårt system.

Köper inte förklaringen

Trianons vd Olof Andersson köper inte förklaringen:

– Största andelen av fjärrvärmen produceras genom att man eldar sopor från våra hyresgäster. Men Eon hänvisar till att biogasen gått upp i pris i en extraordnär situation. Då kan de i så fall säga att höjningen också är tillfällig.

Även bostadsbolaget HSB reagerar på Eons höjning.

– Det känns absolut inte rimligt och vi på HSB kommer att lyfta frågan, säger HSB Malmös vd Michael Carlsson i ett pressmeddelande.

Eon tillbakavisar kritiken

Ni får kritik från fastighetsbolaget Trianon för att utnyttja kriget för att höja era marginaler – hur kommenterar du det?

– Jag har full förståelse för att prishöjningen är utmanande. Jag hade gärna sett ett omvärldsläge där vi inte hade behövt höja så att slutkunderna drabbas.