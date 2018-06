Experterna: Dåligt underhåll och brist på kompetent personal

– Jag tror alla är överens om att vi borde haft större underhållsnivåer. Det har gradvis urholkats sedan 80- och 90-talet, menar Trafikverkets regionchef Lennart Andersson.

Per Corshammar arbetade på forna Banverket och är nu konsult inom tågbranschen. Idag köper Trafikverket in underhåll från underentreprenörer. När Per Corshammar jobbade på Barnverket fanns det tusentals anställda. Han är kritisk till hur underhållet sköts idag.

– Trafikverket saknar kompetens, man tror att marknaden ska sköta underhållet på järnvägen. Men nu har man hamnat i en situation där man inte ens vet vad man ska handla upp för att man inte vet hur anläggningen fungerar.

”Måste flyga in folk från Stockholm”

Han pekar också på att kompetent personal ofta inte finns i närheten när ett fel uppstår.

– Går något sönder och du inte har folk att skicka ut, måste man flyga in folk från Stockholm för att kompensera kompetensbrister lokalt, säger Per Corshammar.

Enligt lokföraren Rolf Palmnert råder det också brist på reservdelar. När något går sönder finns inte alltid reservdelar på nära håll.

– Det finns ingen lagerhållning på reservdelar, säger han. Man kanske måste skicka delar med lastbil norr ifrån och det tar tid.