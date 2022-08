Timpris på elen gör att Mikael sparar tusenlappar

Mikael Ejeklint i Kävlinge kollar vad timpriset på elen ligger på det första han gör när han vaknat. Det har blivit som en hobby för honom att kolla hur priserna skiljer sig under dagen, men det är också för att hålla nere familjens elräkning.

Anpassar vardagslivet efter timpris

Nord Pool Spot visar spotpriset på den nordiska elbörsen. På det timpris som betalas av kunderna tillkommer bland annat moms, skatt och elnätsavgifter.

Under en dag i elområde 4 brukar det i genomsnitt vara dyrast el runt klockan sju till nio på morgonen och runt sex till åtta på kvällen. Snittpriset skiljer sig under dagen mellan 19,57 öre/kWh till 792,6 öre/kWh.

För Mikael Ejeklint är det viktigt att inte slösa på elen hemma under de timmar priset är som högst. Därför väljer familjen att till exempel tvätta och diska under natten och laga storkok på helgen under timmar då priset är lägre.

Hör i videon om timpris och varför familjen Ejeklint valt att ha det.