Malmöbo misstänkt för grovt smugglingsbrott

Under onsdagen åtalades mannen, som haft medhjälp av tre andra personer, vid Malmö tingsrätt misstänkt för att ha smugglat in alkohol till Sverige som sedan sålts vidare. Under mer än ett år har det skett 139 smugglingsresor då mängden alkohol som tagits in per gång har ansetts som ”ansenlig”. Tillvägagångssättet kallas enligt Tullverket för ”myrtrafik”. I slutändan handlar det om stora mängder alkohol som har smugglats in.



– Köper man med sig mindre mängder undgår man tullverkets intresse. 20 000 fordon kör över Öresundsbron per dygnt. Vi har 6 000 kontroller per år, det är få kontroller i förhållande, säger Oscar Lindvall på Tullverket som är aktionsgruppledare för fallet.

Vanligt typ av brott



Han menar att brott av den här typen är vanligt förkommande i Skåne.

– Det är tyvärr bara toppen på isberget och vi har fler ärenden på gång. Inflödet av alkohol är mycket stort i Sverige. Det säljs vidare till personer som inte ska ha tillgång till de här varoana. I Malmö är det lätt för ungdomar att få tag på sprit, det blir som ett illegalt Systembolag, säger Oscar Lindvall.



Ofta är personerna som sysslar med den här typen av brott föremål för någon form av socialförsäkring, enligt Lindvall.

– Det är inte personer som jobbar nio till fem. Påfallande ofta har vi upptäckt i utredningarna att de har någon form av socialförsäkring. Det är en allvarlig dimension av det hela, säger han.