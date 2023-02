Han tar över som regiondirektör efter sparkade Alf Jönsson

Alf Jönsson tog tidigare i augusti i fjol en timeout från tjänsten som regiondirektör då han utreddes för mutbrott, en förundersökning som senare lades ner. Förundersökningen föranleddes av avslöjanden som SVT Nyheter Skåne gjort kring en bjudmiddag med företaget Vårdinnovation.

– Alf Jönsson har gjort ett bra jobb under en lång tid, men vi har också under en längre tid funderat över de utmaningar vi har under den kommande mandatperioden och sen har självklart polisutredningen mot honom påskyndat processen, sade regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) i oktober när Alf Jönssons anställnings avslutades.

Varit tillförordnad

Sedan oktober har Region Skånes ekonomidirektör Lars-Åke Rudin varit tillförordnad regiondirektör och föreslås nu bli ordinarie.

– Jag ser fram emot att få fortsätta att driva arbetet i Region Skåne vidare tillsammans med regionens alla medarbetare och chefer. Vi behöver arbeta ännu mer tillsammans över gränserna. Inte minst är samverkan med kommunerna en viktig väg framåt, säger Lars-Åke Rudin i ett pressmeddelande.

Det slutgiltiga beslutet fattas av regionstyrelsen den 9 februari.

