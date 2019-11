Här stoppas mannen på Malmö centralstation. Foto: Athir Mohammed Abbas/ Privat

Bombhotade Malmö C – nu kommer domen

Mannen bad om ursäkt för sin handling och sitt beteende när han stod inför rätta. Under onsdagen kommer domen efter hotet som lamslog trafiken till och från Malmö C under flera timmar.

Det var den 10 juni som en 44-årig man hotade att spränga Malmö centralstation. Mannen blev skjuten av polis i benen efter att han påstått att han hade en bomb och skjutvapen i sina väskor. Centralstationen utrymdes i flera timmar och tågtrafiken stoppades. Polisen informerade efter händelsen om att den hotfulle mannen varken hade sprängmedel eller vapen. Han fick genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Bilder från en ordningsvakts kroppskamera visar händelseförloppet där mannen skjuts på Malmö C. Foto: Polisens förundersökning Mannen är inte psykiskt sjuk Tingrätten ansåg att mannen gjort sig skyldig till grovt olaga hot och hot mot tjänsteman. Vid rättegången framkom att den rättspsykiatriska undersökningen och socialstyrelsens rättsliga råds bedömning var att mannen begått de misstänkta gärningarna under en allvarlig psykisk störning, men att han i dag inte lider av det. Det innebär att mannen kan dömas till fängelse. Fängelse eller skyddstillsyn Mannen bad under rättegången i augusti om ursäkt för sin handling och sitt beteende på Malmö C. – Jag har haft ett normalt liv innan detta hände. Jag har varit i Sverige i ett år. Hade jobb och kunde aldrig tänka mig att detta skulle hända. Jag är ledsen, sa 44-åringen. Åklagare Thomas Olvmyr har yrkat på 1,5 års fängelse för 44-åringen. Om det inte blir fängelse yrkar han på villkorlig dom eller skyddstillsyn. Försvaret yrkade på att 44-åringen skulle sättas på fri fot, vilket han gjorde i väntan på domen som kommer klockan elva. Ordningsvakten Tina om skräcken på Malmö C: "Jag var inställd på att dö" Foto: SVT/förundersökning Dela Dela

