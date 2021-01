Efter dödsskjutningen – polisen inleder ”särskild händelse”

Två patruller, i trygghetsskapande syfte, samt en hundförare var på plats vid de höghus på Von Rosens väg i Malmö där mannen hittades under nyårsafton. Under kvällen och natten har en teknisk undersökning genomförts och platsen är inte längre avspärrad.

Ingen misstänkt

– Vi har ingen misstänkt som det ser ut nu. Vi är fortfarande kvar i fasen med de inledande åtgärderna. Det är väldigt mycket vi ska göra inom de närmsta timmarna och även under dagen, säger Ewa-Gun Westford, presstalesperson för polisen i region syd.

Utöver det vill Ewa-Gun Westford inte gå in på detaljer om dödsskjutningen eller om polisen redan gjort någon typ av fynd med den vapenhund som var på plats under torsdagen. Däremot hanterar polisen skjutningen som en särskild händelse. Vilket innebär i praktiken att polisen har möjlighet att begära in extra resurser eller speciella kompetenser.

– Det var nyårsafton och för att omhänderta alla detaljer i ett allvarligt sådant brott, så valde vi att gå upp i en särskild händelse. Vi är mitt uppe i en helg där det händer mycket, säger Ewa-Gun Westford.

Trygghetskapande åtgärder

Hon berättar även att de trygghetsskapande åtgärderna har satts in för att kunna plocka upp vittnesuppgifter, men även för att fånga upp allmänhetens oro.

– Men det är även för att kunna agera på platsen. Trygghetskapande åtgärder omfattar mycket och är viktigt.