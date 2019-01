Enligt Trafikverket orsakar ett signalfel förseningar på sträckan mellan Pepparholmen och Lernacken.

Vissa avgångar är inställda mellan Malmö och Köpenhamn i båda riktingar och tågen startar från Malmö. Resande från Hyllie och Triangeln hänvisas med övrig tågtrafik till Malmö C för byte där. Det innebär att tågen just nu kör med 20-minutersavgångar även under rusningstid.