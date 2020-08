Kraftig ökning av räddningsinsatser i Öresund

Redan i början av sommaren märkte sjöräddarna i Helsingborg av att många nybörjare hade gett sig in i båtlivet under våren. För sjöräddningssällskapet Falsterbokanalen, som är verksamma i Öresund mellan Falsterbo och Malmö, har utryckningarna varit många under hela sommaren. Ifjol ryckte de ut vid 10 tillfällen, men i år har de gjort 35 insatser till havs.

– Det är mest folk som har kört slut på bensin, fått motorhaveri eller gått på grund någonstans. Det har ökat markant, säger stationschef Mats Ohlsson.



Anledningen tros vara coronapandemin.



- Många har semestrat hemma, köpt sin första båt och är inte riktigt på det klara med hur det fungerar, säger Mats Ohlsson.



Räddningsuppdragen med olyckor av allvarligare grad har däremot legat på ungefär samma nivå som tidigare år.

Grundstötar ett stort problem

Enligt Mats Ohlsson tycks många båtförare inte känna till hur djupt det är i olika delar av Öresund.

– Man tittar framför sig och ser att det är gott om vatten, men egentligen vet man inte hur djupt det är.

Han uppmanar därför nya båtägare att inhämta mer kunskaper om navigering till havs.

– Ta helst förarbevis och köp ett sjökort, det är en bra investering, säger Mats Ohlsson.