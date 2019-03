Kastade in brinnande föremål i butik

Sent på fredagkvällen kastade två personer in ett brinnande föremål i en butik på Lindängen i Malmö. Polisen kommer att titta på övervakningsfilmer från platsen under lördagen.

Strax innan midnatt kastar två okända gärningspersoner in föremålet i butiken, där två personer befann sig. – Branden kunde släckas ganska omgående av personalen, säger Filip Annas, presstalesperson vid polisen i Region Syd. Branden innebar begränsade skador. Den rubriceras som mordbrand. – Tekniker kommer undersöka platsen under lördagen. Och det finns även övervakningskameror i butiken och på torget. Vi ska gå igenom de filmerna och se om gärningspersonerna fastnat där, säger Filip Annas. Dela Dela

