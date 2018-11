Klart: SD får ordförandepost i Bromölla

Under måndagskvällen sammanträdde kommunfullmäktige i Bromölla. Två nya valtekniska samarbeten presenterades under sammanträdet. Ett nytt konservativ block där SD ingår samarbete med M och KD. Det andra samarbetet består av S, V, C och L.

Det står nu klart att Sverigedemokraterna tar över ordförandeposten i kommunen.

– Bromölla kommun kommer att ledas av Sverigedemokraterna i samarbete med KD och M. Vi har nu ett konservativt block och det känns jättebra, säger Magnus Persson (SD), ordförande i kommunfullmäktige i Bromölla, till SVT Nyheter Skåne under en paus i sammanträdet.

Sammanträdet i fullmäktige började klockan 17 på måndagskvällen och väntas pågå i ytterligare flera timmar.