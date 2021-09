Kraftiga vindbyar i Skåne

SMHI har under torsdagen gått ut med en klass 1-varning och varnat för kraftiga vindbyar. Något som under kvällen syntes hos både Trafikverket och räddningstjänsten Syd när larmen om nedfallna träd började rulla in.

– Vi har fått in ett 30-tal ärenden i vårt område, säger Mattias Sköld, inre befäl på räddningstjänsten Syd.