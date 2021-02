Kylig lunch för eleverna i Trelleborg

– Det är lite jobbigt när det är kallt för man fryser väldigt mycket, säger Tindra Bladh.

SVT har också frågat elever på mellanstadiet via DUO-appen hur saker och ting ändrats när det gäller skolmaten under pandemiåret. En tredjedel av alla som svarat tycker att deras skolluncher har påverkats under pandemin.

– Om jag hade fått välja på att äta inne eller ute hade jag valt inne på vintern och ute på sommaren, säger Madeleine Edvardsson.

– Det känns som picnick, säger Tuana Muhaxeri.

Risk för vitaminbrist

Men det handlar inte bara om att eleverna äter utomhus. Det har också blivit färre maträtter att välja på och salladsbuffen har minskat. Just det tror Livsmedelsverket kan göra att en del barn inte får i sig tillräckligt med vitaminer.

– Vi har fått dra ner på vissa maträtter för att få ett snabbare flöde in i matsalen, säger Andreas Persson som är kökschef.

Liam Silvholm tycker att det är härligt och vara ute men han var inte beredd på att det skulle vara så kallt.

– Nästa gång vi ska äta ute ska jag klä på mig mer. Jag gillar att vara ute i naturen.