Över 200 patienter med covid-19 på skånska sjukhus

Detta enligt Region Skånes statistik, som uppdaterades under fredagen. Det genomsnittliga antalet fall per dag de senaste sju dagarna är under fredagen uppe på 1949. Den siffran har ökat konstant sedan annandag jul, då siffran var strax under 800.

Antalet covidsjuka på intensivvårdsavdelning i Skåne är i dag två fler än i tisdags. Covidsjuka patienter på vårdavdelning har ökat med 21.

När antalet med covid-19 på sjukhus var som högst för ett år sedan var drygt 600 inlagda med konstaterad covid-19.

Antalet smittade i Skåne har sedan pandemin startade nu passerat 200.000 fall.