Misstänkt våldtäktsman gripen i Malmö

Efter två grova fall av våldtäkt har polisen jagat en misstänkt serievåldtäktsman i Malmö. Efter tips från allmänheten och en fantombild i tv-programmet Efterlyst har nu en misstänkt kunnat gripas. Mannen anhölls i sin frånvaro på fredagsmorgonen och kunde gripas under dagen.

– En kombination av tips från igår och inre spaning gjorde att vi hade en skälig misstänke. Mannen anhölls i sin frånvaro i morse och hämtades in under dagen, säger kammaråklagare Ola Lavie.



Hur ställer sig mannen till anklagelserna?

– Jag vill inte gå in på hur han ställer sig till anklagelserna, men jag har tagit beslut om att anhålla honom skäligen misstänkt för våldtäkt. Alltså den lägre misstankesgraden.

Två grova överfall

Den 22 maj överfölls en kvinna vid 02-tiden på natten vid en busshållplats på Amiralsgatan. En man som förföljt henne en längre sträcka misshandlar och våldtar kvinnan.



Den 2 juni överfalls ytterligare en kvinna. Den här gången vid Ribersborgsstranden i Malmö. Även den här gången misshandlas kvinnan, som är i 20-årsåldern, och polisen kopplar samman våldtäkterna med hjälp av DNA från förövaren.



Tidigare i veckan släppte polisen en fantombild på den misstänkte våldtäktsmannen och fallet togs också upp i veckans avsnitt av tv-programmet Efterlyst. Därefter ska ett flertal tips ha kommit in till polisen.