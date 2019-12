Narkotikaliga misstänks ha smugglat in 190 kilo epilepsimedicin

På måndagen väcks åtal mot fyra män som misstänks ha smugglat in och sålt stora mängder pregabalin, även känt under varumärket Lyrica. Tre av männen ska ha smugglat in drogen från Kina via flygfrakten till Sturup, Kastrup och Arlanda.

De misstänkta männen, som är mellan 22 och 30 år gamla och hemmahörande i Malmö, ska ha packat om pulvret till kapslar och sedan sålt det vidare via postförsändelser till olika kunder.

– Det är ett antagande att det har skett via nätet. Vi har inte tillräckligt starkt kunnat koppla dem till någon specifik sajt, säger Stefan Gradler, kammaråklagare på riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

”Handlar om väldigt stora mängder”

– Det finns mycket mycket pengar i det här, säger Stefan Gradler.

Åtalet omfattar 190 kg pregabalin som männen misstänks ha hanterat mellan oktober 2018 till mars i år.

– Det handlar om väldigt stora mängder. Det här är det första åtalet i den storleksordningen som jag känner till, säger Stefan Gradler.

De misstänkta förnekar brott.

Pregabalin används som medicin mot epilepsi och ångest

Pregabalin används främst mot epilepsi, neuropatisk smärta och mot ångestsyndrom. Men det kan också ge en känsla av eufori och används som lugnande medel.

Enligt Läkemedelsvärlden rapporterade Rättsmedicinalverket år 2017 fyra dödsfall på grund av förgiftning med pregabalin och ytterligare 67 dödsfall där pregabalin hade bidragit.

Ämnet narkotikaklassades 2018. Anledningen var att man, enligt Läkemedelsverket, hade sett en växande svart marknad för pregabalin och att missbruksanvändningen hade ökat.

”Vi har haft ögonen på det här under lång tid”

Den växande svarta marknaden har märkts inte minst på tullen i Syd. Där har man sett hur stora partier pulver smugglas in till Sverige från framförallt Kina, där olika grupperingar sedan själva paketerar om det till kapslar.

– Det säljs sen vidare, företrädesvis via internet. Och det är ju inga registrerade apotek som bedriver den verksamheten, säger Martin Petersson, operativ chef på Tullverket Syd.

Redan innan läkemedlet blev klassat som narkotika hade Tullverket i Skåne koll på medlet och vilka grupperingar som hanterade det.

– Vi har lyckats slå ut ett par grupperingar som ligger under förundersökning nu, säger Martin Petersson på Tullverket.

SVT Nyheter Skåne kommer under måndagen att rapportera om åtalet.