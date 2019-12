Långa straff för pregabalinsmuggling

De två andra inblandade männen döms till något kortare fängelsestraff på 4 år respektive 1 år. Alla inblandade döms för delaktighet i att ha smugglat in 190 kilo pregabalin men även känt under varumärket Lyrica. Värdet på drogen uppskattas till omkring 190 miljoner kronor.

De dömda männen som är mellan 22 till 30 år har smugglat in drogen i Sverige via flug från Kina till Sturup, Kastrup och Arlanda. I Malmö ska medicinen ha packats om för att senare säljas vidare via postorder.

