Liga tog in utländska arbetare för att jobba i knarkfabrik i centrala Malmö

Det var i mars i år som polisen såg en 27-årig man posta misstänkta kuvert i en brevlåda i Malmö.

Mannen är från ett asiatiskt land och kom till Sverige bara fyra månader tidigare, för att arbeta med att packa och skicka pregabalin till kunder. Han säger att han hade fått jobbet i tron att det handlade om paketering av lagliga läkemedel. Lönen ska enligt mannen ha varit motsvarande 18 000 svenska kronor.

Lägenhet i centrala Malmö

Detta berättade han själv för polisen efter att de gripit honom. Innan han själv började jobbet i lägenheten ska en annan man, från samma land, ha arbetat där under några månader med liknande arbetsuppgifter.

Arbetsplatsen visade sig vara en lägenhet mitt i centrala Malmö, nära Lilla torg. Där fanns en dator med ett program som visade vad kunder beställt, 1,9 miljoner tomma kapslar, kuvert och den narkotikaklassade substansen pregabalin.

Det som på ytan såg ut som en vanlig lägenhet i ett av Malmös nöjeskvarter visade sig vara en knarkfabrik med företagsliknande struktur.

Vid tillslaget mot lägenheten hittades bland annat pregabalinpulver och tomma kapslar samt utrustning som används för att fylla kapslarna. Foto: Förundersökningen

Fick lön och arbetsuppgifter

Fyra män, däribland gästarbetaren, i åldrarna 22-30 åtalades idag för bland annat grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. De ska ha smugglat in ett par hundra kilo pregabalinpulver och sålt vidare till kunder både i Sverige och Europa.

Pregabalin är ett läkemedel som används bland annat mot epilepsi och ångest, och narkotikaklassades förra året.

Ett halvt ton pregabalin

Innan gripandet av den utländska arbetaren hade Tullverket bedrivit spaning mot ligan under flera månaders tid. Anledningen var att de hade sett stora partier pregabalinpulver smugglas in till Sverige från Kina med kapade importuppgifter.

Enligt Tullverket har det sannolikt tagits in ett halvt ton pregabalin under 2018 och 2019. Ligan tros har sålt pregabalin till ett värde av upp till 19 miljoner kronor under samma period.

Utredningen visar hur verksamheten fungerade som ett företag, där de åtalade männen fick uppgifter fördelade av en uppgiftslämnare via en krypterad chatapp. De anställda fick månadslön utbetalt.

Mellan två madrasser i lägenheten hittades mängder av kapslar samt kuvert. Foto: Förundersökningen

Men den person som påstås ha styrt fabriken är inte identifierad.

– Det är via förhörsuppgifter som vi fått till oss att styrningen skett via den här appen och att uppgiftslämnaren befinner sig i Malaysia. Men vi har inte haft tillräckligt med uppgifter för att kunna väcka åtal mot honom, säger Anna Ericsson, biträdande chef för Tullverket.

Största åtalet gällande pregabalin

De fyra misstänkta männen erkänner några omständigheter i åtalet, men förnekar brott. Två av de åtalade männen riskerar tio års fängelse.

Åtalet är det största i sitt slag gällande pregabalin i Sverige.