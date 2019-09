Oväntad skräpupptäckt i Kävlinge: ”Man blir så ledsen när man ser detta”

– Ett badkar, färgburkar, aluminiumplåtar och mycket mer har barnen hittat. Man blir så ledsen när man ser detta, säger Marie Lindeberg från Lödde SK som ansvarar för städningen.

Marie Lindeberg visar runt bland bråten som någon har slängt ett stenkast från Kävlingeån. Och ett mindre stenkast bort i en annan riktning står en skylt om att detta är en grundvattentäckt. Och för att göra det ännu allvarligare ligger kommunens vattenreningsverk ett grodhopp bort.

– Det var ju tur att vi gick här idag. Badkaret kan vi inte bära med oss, så vi får ta kontakt med kommunen och få det bortplockat på något annat sätt, säger hon.

Cigarettfimpar vanligast

Skräpet som samlas in sorteras och kategoriseras. Under förra årets städningar samlade man internationellt in totalt 5,7 miljoner cigarettfimpar, 3,72 miljoner matförpackningar och 3,66 miljoner sugrör. I Sverige är också tobak det vanligaste skräpet, följt av matförpackningar och plastpåsar. Men allt skräp som samlas upp på de svenska stränderna kommer inte från Sverige.

– På den svenska västkusten uppskattar vi att hela 80 procent av det skräp som samlas in är utländskt och har flutit i land på svenska stränder. På övriga kuststräckor är andelen svenskt skräp betydligt högre, säger Anton Hedlund, projektledare på Städa Sverige.