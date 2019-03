Malmö Redhawks anställd polisanmäld för misshandel

Det var under tisdagens match mellan Malmö Redhawks och Rögle BK som en 25-årig supporter i publiken fick ett föremål kastat på sig.

– Den misstänkte ska ha kastat ett mindre metallföremål som träffat målsägande i pannan under matchen, säger Nils Norling vid polisen region Syd.

I ett pressmeddelande skriver Malmö Redhawks klubben;

”En polisanmälan har upprättats i samband med gårdagens Skånederby mellan Malmö Redhawks och Rögle BK. Malmö Redhawks har haft ett samtal med vederbörande och tar avstånd från det inträffade. Vederbörande var i kontakt med den drabbade direkt efter situationen för att be om ursäkt. Han är dessutom djupt ångerfull och beklagar det inträffade samt önskar ett snabbt tillfrisknande för den drabbade. Malmö Redhawks låter polisärendet ha sin gång och har inga ytterligare kommentarer”, skriver klubben.

– Vår anställde bad om ursäkt direkt efteråt och är djupt ångerfull, säger Christian Winnberg, pressansvarig vid Malmö Redhawks, till SVT Nyheter Skåne.

Polisen kan inte gå in på vilket position den anställde har i Malmö Redhawks.

– Det är en man i 50-årsåldern men jag går inte in på detaljer. Vi kommer nu att hålla förhör och försöker få in fler vittnesuppgifter. Eftersom det inträffade under en match så kommer även se över om händelsen kan ha fastnat på övervakningskameror eller annan form av filmutrustning, säger Nils Norling.