Promenader ska få fler att söka till polisutbildningen

Vem som helst kan boka in en promenad med en polis i Hässleholm under måndagen. Konceptet heter ”Walk and talk” och har tidigare testats i bland annat Västmanland. Nu står alltså Hässleholm på tur, sedan Kristianstad och sedan Blekinge.

– Jag vill att de ska ställa de frågorna som de kanske inte hade vågat fråga i ett storforum. Att de ska få de frågorna besvarade som de behöver för att våga eller vilja söka och bli en av våra kollegor, säger Daniel Borg, kommunpolis i Hässleholm.

Tomma platser på utbildningar

Att få fler att söka till polisutbildningen är målet. De senaste åren har antalet utbildningsplatser ökat och även antalet sökande – men ändå är det långtifrån alla platser på utbildningarna som fylls.

På polisutbildningen på campus i Växjö, till exempel, fanns det plats för 219 studenter att påbörja sina polisstudier i våras. Två veckor in i terminen var endast 65 platser – 30 procent – tillsatta.

På Malmö universitet var det 90 studenter som, två veckor in i terminen, pluggade sin första polistermin på campus i våras. Det fanns plats för 144. På distansutbildningarna var däremot en högre andel av platserna tillsatta.

