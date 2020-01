Region Skåne avbryter samarbete med it-entreprenör

SVT:s Uppdrag granskning och SVT Nyheter Skåne arbetar med en pågående granskning av it-projektet Vårdexpressen, regionens stora digitalisering av primärvården. Företaget bakom produkten har vunnit upphandlingar i Region Skåne och Region Västra Götaland värda sammanlagt en miljard kronor.

Under torsdagen intervjuade SVT:s reportrar Linda Fridh och Per Lärka företrädare för Region Skåne.

– Vi kunde visa att regionen har särbehandlat bolaget i en viktig och känslig upphandling, säger Linda Fridh, reporter.

Stoppar samarbete

Dagen efter kom beskedet att Region Skåne omedelbart avbryter samarbetet med företaget samt stoppar alla utbetalningar till entreprenören.

”Då det framkommit uppgifter om misstänkta oegentligheter (...) har Region Skåne beslutat att med omedelbar verkan stoppa en pågående pilot samt tillsätta en extern granskning”, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

Miljardavtal

Vårdexpressen är ett digitalt verktyg där vårdsökande själva får skriva in sina symptom och personuppgifter, antingen via en skärm på vårdcentralen eller hemifrån via primärvården online.

Verktyget fungerar som ett beslutsstöd för vårdpersonalen när det gäller diagnoser och medicinering.

Region Skånes avtal med bolaget är värt totalt 400 miljoner kronor och tecknades på åtta år. Region Skåne skötte också upphandlingen med fullmakt från VGR, Västra Götalandregionen, där avtalet är värt cirka 600 miljoner.

Bolagets digitala verktyg skulle införas på 30 procent av Sveriges offentligt ägda vårdcentraler.

Nära släkting

Under intervjun på torsdagen visade SVT:s reportrar dokument för regionledningen och ställde frågor bland annat om en nära släkting, till regiondirektören Alf Jönsson, som har arbetat för bolaget.

Alf Jönsson säger i ett pressmeddelande på fredagen att släktingen har ”haft ett begränsat uppdrag för det aktuella bolaget”.

– Vi har visat på flera kopplingar mellan företrädare för Region Skåne och bolaget, säger Per Lärka, reporter.

Sökt entreprenören

SVT Nyheter har sökt bolagets vd för en kommentar till att Region Skåne avbryter samarbetet.

– Jag är på ett flygplan. Jag återkommer med en kommentar senare, säger vd:n.

Reportaget sänds inom kort i SVT:s Uppdrag granskning.