SVT:s reportrar Linda Fridh och Per Lärka träffade Region Skånes primärvårdsledning under torsdagen. Under mötet lade reportrarna fram en lång rad bevis för brister som skett i upphandlingen av it-systemet Vårdexpressen.

– Vi la fram mängder av dokument och fakta. I stort varje gång blev svaret att de inte kände till våra uppgifter. Att man nu bryter avtalet med omedelbar verkan tyder på att man ser allvarligt på det, säger Per Lärka som tillsammans med Linda fridh arbetat med granskningen sedan i höstas. Hela granskningen kommer publiceras i Uppdrag Granskning i vår.

