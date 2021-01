Region Skåne undersöker om coronaviruset förändrats

Under den andra coronavågen har Skåne drabbats hårdare än Stockholm, om man jämför exempelvis antalet patienter som får sjukhusvård för covid-19.

– En stor skillnad är ju att Skåne drabbades väsentligt lindrigare i våras och att vi därmed har färre immuna personer än i Stockholm. Det är säkerligen en del av förklaringen, säger Skånes smittskyddsläkare Eva Melander under en digital presskonferens där bland annat även länsstyrelsen och polisen deltog.

Förändrade virusstammar?

En annan orsak kan vara att viruset möjligtvis har förändrat sig och att dessa nya stammar sprider sig mer i Skåne just nu än i andra delar av landet, säger Melander.

– Det har vi inga vetenskapliga belägg för ännu, men där gör vi en insats nu. Därför har vi intensifierat typningen av våra virusstammar nu. Vi kan bara spekulera, vi kan inte förklara, säger smittskyddsläkaren.

Under våren hade Skåne som mest runt 100 inlagda patienter – varav runt 20–25 fick intensivvård – en enskild dag. Under måndagen den 11 januari fick 571 personer vård för covid-19, varav 62 patienter intensivvårdades. I torsdags vårdades 630 patienter på skånska sjukhus, men även då var antalet iva-vårdade 62 personer.

I Stockholm vårdades som mest runt 1 100 personer för covid-19 i april. Nu vårdas totalt 685 patienter på sjukhus i regionen, varav drygt 80 får iva-vård, enligt siffror från Region Stockholm i fredags.

Vaccinerar personal

Landets regioner kom nyligen överens om att viss vårdpersonal ska prioriteras upp och få coronavaccinet tidigare än planerat. I Skåne drar man redan på måndagen i gång och först ut att få vaccinet är personal på akutmottagningar och akutvårdsavdelningar, som exempelvis intensivvården, infektionsavdelningar och ambulansverksamhet.

Under tisdagen planerar Stockholm påbörja sin vaccination av viss vårdpersonal, enligt ett tidigare pressmeddelande från regionen.