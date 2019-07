Se nya filmen från Malmö C när hotfulle mannen skjuts

Genom kameraövervakning går det att följa mannen från det ögonblick han stiger in på centralstationen. Klockan 8.55 den 10 juni stiger mannen in genom skjutdörrarna. Han är iklädd i jeans, en blå dunjacka och han bär på två väskor, en sportbag och en datorväska över axeln.

Övervakningskameror fångade mannen under hela händelsen på centralstationen. Foto: Polisens förundersökning

I drygt två timmar syns mannen gå omkring inne i stationshallen.

Flera personer vittnar om att mannen försökt få uppmärksamhet genom att skrika på engelska att han hade en bomb samt genom att slänga med sina väskor.

Ville hamna i tidningen

När ordningsvakter klockan 10.11 närmar sig mannen upprepar han sina hot. Han håller hela tiden en hand inuti datorväskan och säger att han har en pistol som han tänker använda, enligt åtalet. Mannen ber också en av vakterna att filma händelsen, varpå vakten sätter på sin kroppskamera.

”I want this shit to go the newspaper” och ”I'm going to blow us both up” hörs mannen säga.

Några minuter senare anländer polis. De två polismän som är först på plats upptäcker mannen och skriker åt honom för att visa sin närvaro. De beordrar mannen att visa händerna och lägga sig ner.

”Fullständigt rabiat”

I förhör berättar poliserna att mannen ”beter sig fullständigt rabiat” och verkar vara extremt aggressiv och arg. Polisen som avlossade skotten uppger att han var övertygad om att mannen hade ett vapen eller handgranat i datorväskan.

Trots varningsskott och uppmaningar fortsatte mannen att göra motstånd. Foto: Polisens förundersökning

Efter flera avlossade skott kunde poliserna, som vid det laget fått förstärkning, brotta ner mannen som fortsatte att göra våldsamt motstånd. De släpade ut honom för att komma bort från väskan som misstänktes innehålla en bomb.

Vid senare undersökningar visade det sig att mannen varken hade sprängmedel eller vapen. I förhör berättar mannen att han vid tillfället var under stor stress i flera dagar, kände sig paranoid och fick ett nervsammanbrott.