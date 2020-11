Så ser smittspridningen ut i din kommun

Det visar Folkhälsomyndighetens senaste sammanställning över antalet nya fall med konstaterad covid-19 i förhållande till befolkningsmängd i de skånska kommunerna.

Den största ökningen syns främst i nordöstra och nordvästra Skåne.

Östra Göinge har 413 fall per 100 000 invånare och i Ängelholm ligger den siffran på 397 fall under förra veckan. Det är nästan dubbelt så många som genomsnittet för Skåne som ligger på 198 sjukdomsfall per 100 000 invånare under vecka 45.

I Östra Göinge tros en hockey match ligga bakom smittspridningen.

Minst nya fall i Höör

De fem kommuner där smittan ökat minst i förhållande till folkmängd är Höör, Örkelljunga, Trelleborg, Klippan och Sjöbo.

I Höör rapporteras endast 77 fall med covid-19 per 100 000 invånare.

Även i Kristianstad och Bjuv är antalet konstaterade covidfall relativt högt, 305 för Kristianstad respektive 292 för Bjuv.

Sex skånska sjukhus

På torsdagen vårdades 134 skåningar runt om på Skånes sjukhus varav 15 patienter vårdades på intensivvårdsavdelning.

Fördelningen av covidpatienter mellan sjukhusen är följande: 52 i Malmö, 29 i Kristianstad, 25 i Lund, 25 i Helsingborg, 2 i Trelleborg samt 1 patient i Ystad.