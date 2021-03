Så ser smittspridningen ut i din kommun i Skåne

I Vellinge, Osby, Örkelljunga och Ystad är smittspridningen störst. Vellinge ligger högst i veckans notering med 368 fall per 100 000 invånare, en kraftig ökning jämfört med veckan innan. I Osby har smittan ökat mest.

Lägst smittspridning under vecka 9 var det i Östra Göinge och Höörs kommun.

Minskat genomsnitt

Skåne har under veckan sett färre fall i genomsnitt. Under vecka 9 var genomsnittssiffran 207 nya fall per 100 000 invånare. Det är däremot bara en minskning med två fall.

Malmö är fortfarande kommunen med flest fall, 32 119 konstaterade fall av covid-19.

Under vecka 9 konstaterades 2806 nya fall med covid-19. Sedan pandemins början har 111 694 personer konstaterats smittade i Skåne.

Under onsdagen hade Region Skåne presskonferens om covidläget. Där berättade smittskyddsläkare Eva Melander att man fortfarande inte kan utesluta en tredje våg i Skåne men även att regionen kommer att få mer vaccin framöver.

Under onsdagens presskonferens berättade smittskyddsläkare Eva Melander om läget i Skåne: