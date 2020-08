Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd I sex dagar kommer tågtrafiken stå stilla. Foto: Hugo Lindkvist/Arkiv

Långt tågstopp väntar mellan Malmö och Lund – tågtrafiken ska ledas om

Sent på lördagskvällen den 22 augusti och sex dagar framöver ställs all tågtrafik in mellan Malmö och Lund. Detta för att man i arbetet med fyrspårsutbyggnaden ska kunna koppla om tågtrafiken till två nya tillfälliga spår på sträckan.

För att arbetet ska kunna fortsätta med utbyggnaden av fyra spår mellan Malmö och Lund måste tågtrafiken ledas om på två tillfälliga spår, vilket kräver ett totalstopp i tågtrafiken. – Vi ska riva en del av det befintliga spåret och måste koppla på en tillfällig bana från Hjärup till strax söder om Åkarp, säger Thomas Hallgren, produktionschef för järnvägen på Trafikverket. Vid 23-tiden den 22 augusti ställs därför all tågtrafik in fram till den 28 augusti, och börjar åter rulla den 29:e. Bussar ersätter Under tiden kommer Skånetrafiken att sätta in ersättningsbussar som ska gå i 5-minuters trafik mellan Malmö och Lund. – Det här har varit planerat sen länge och kommer bli en utmaning med tanke på corona, säger Mikael Espling, affärschef för Öresundstågen på Skånetrafiken. Bussarna kommer att köras halvfulla och Skånetrafiken hoppas att de som kan väljer att jobba hemifrån under veckan. – Res bara om du måste. Var ute i god tid och håll avstånd i busskön, uppmanar Mikael Espling. – För att komma fram i tid gäller det att vara ute i god tid, säger Mikael Espling, affärschef för Öresundstågen på Skånetrafiken, angående det kommande tågstoppet mellan Malmö och Lund. Foto: Erika Dahlin Jönsson Guidad cykeltur För att minska antalet resenärer i kollektivtrafiken under tågstoppet kommer guidad cykelpendling att erbjudas längs sträckan. De guidade turerna avgår på morgonen i mindre grupper och det kommer finnas möjlighet att ansluta längs vägen. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!