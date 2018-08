Sista varma dagen i Skåne

– Vi har fått in varmare luft igen. Under fredagen kommer vi att få liknande temperaturer som under torsdagen och kanske lite till. Det beror mycket på molnen. Men om solen får ligga på kan de bli runt 27 grader, säger Åsa Rasmussen, meteorolog på SVT.

Men redan under fredagseftermiddagen förväntas ett mindre regnväder dra in över Skåne och efter det blir det svalare.

– Fredagen blir den sista dagen med med höga temperaturer för den här gången. Men det kan mycket väl komma tillbaka igen lite senare, säger Åsa Rasmussen.

De närmsta dagarna förväntas temperaturerna ligga runt 20 grader, istället för runt 25 som nu.

– Det vill säga det normala för årstiden. Det blir även lite ostadigare väder och man kan vänta sig en del skurar, säger Åsa Rasmussen.