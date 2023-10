Skånetrafiken använder operasångare för att stoppa spårspring

Totalt registrerades 534 tillfällen 2022. Det försenade tågen i 1 194 timmar bara i Skåne. Vilket motsvarar runt 50 dagars försening per år. Hittills under 2023 (till och med augusti) har det hänt 280 gånger och försenat tågen 627 timmar. Skåne är sämst i klassen när det gäller obehöriga vid spåren. Allra sämst är det i Lund, Helsingborg och Hässleholm som tillsammans hade över 140 anmälda händelser av obehöriga i spår under 2022.

(Källa: Trafikverket)