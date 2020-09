Region Skåne: ”Otvetydigt större smittspridning i Danmark”

Enligt danska folkhälsomyndighetens (SSI) motsvarande statistiksida ökar smittspridningen nu i hela Danmark. I Storköpenhamn ligger siffran på 51 smittade personer per vecka per 100 000 invånare, i centrala Köpenhamn är smittoläget ännu högre, 86 personer med konstaterad covid-19 per 100 000. Motsvarande siffror i Skåne just nu är 18,7 per 100 000 invånare.

Thomas Nilsson, sidansvarig för Lägesbild covid-19 i Region Skåne. Foto: Privat

Fler testas i Danmark

Att smittspridningen är större i Köpenhamnsområdet än i Skåne bekräftas av Thomas Nilsson som är ansvarig för sidan ”Lägesbild covid-19” inom Region Skåne.

– Otvetydigt ja, säger han.

Kan man verkligen jämföra Skåne och Danmarks siffror?

– Nej, inte rakt av. Danmark testar tre till fyra gånger så många personer. Men man kan jämföra över tid, säger Thomas Nilsson.

Men om de testar så pass mycket mer i Danmark, kan man vara säker på att smittspridningen verkligen är högre där?

– Det enda man kan säga med någorlunda säkerhet är att smittan i Sverige och Skåne inte förefaller att stiga dramatiskt, medan smittan förefaller stiga i Danmark, trots att man inte testar så väldigt många fler än tidigare.

Rekordmånga smittade

Sedan början på september har smittspridningen tagit fart igen i Danmark. I hela riket konstaterades det 589 nya smittade personer – bara under fredagsdygnet. Så många smittade på ett dygn har inte registrerats i Danmark sedan den 4 mars då man toppade noteringarna med 473 smittade.

Testerna i Skåne har fördubblats

Skåne har sedan en månad tillbaka legat runt 20 konstaterade covid-19-fall per 100 000 invånare, detta samtidigt som testningen har ökat markant.

– De senaste fyra veckorna har antalet tester i Skåne fördubblats. För fyra veckor sedan testades 9 130 personer, förra veckan testades 18 373 personer. Det innebär att smittläget inte går upp i Skåne, det kan man vara rätt säker på. För trots att vi testar dubbelt så många så har antalet nya positiva fall på Skånes 1,4 miljoner invånare gått ner från 299 för fyra veckor sedan, till 219 fall förra veckan, säger Thomas Nilsson.