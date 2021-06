Gigantiskt sopberg i Trelleborg väcker ilska

När SVT besöker industritomten visar det sig att det bland byggavfallet finns bokföring och delgivningar från kronofogden i berget av sopor.

Företagaren har privata miljonskulder hos kronofogden. Företagarens bolag som fått tillstånd från miljökontoret att återvinna 10 000 ton osorterat byggavfall har gått i konkurs. Skulderna har växt i samma takt som sopberget.

Dömd för brott

Den företagare som ansökt och fått tillstånd för den miljöfarliga verksamheten är tidigare dömd för grov ekonomisk brottslighet. Så sent som 2015 dömdes han till fängelse i tre år och sex månader. Samtidigt som han under många år nolltaxerat så såg Skatteverket hur stora summor kom in på hans konton. Det visade sig att han bedrivit omfattande affärer i återvinningsbranschen utan att föra bokföring och redovisa inkomster.

I samband med domen 2015 fick han också näringsförbud i fem år.

Sopberget i Trelleborg. Foto: Bernard Mikulic

Efter att återvinningsbolaget i Trelleborg nyligen gick i konkurs, har företagaren flyttat över verksamheten till ett nytt bolag, som också snabbt blivit skuldsatt. Enligt en ansökan till Bolagsverket har bolagets aktier nu övertagits av en 25-årig man i Värmland, en målvakt som dömts för narkotikabrott och bedrägerier.

Pressträff under eftermiddagen

Trelleborgare har riktat allvarliga klagomål till kommunen. Kommunstyrelsens ordförande har vänt sig till miljöförvaltningen för att få bort sopberget. På fredagseftermiddagen ska miljönämnden ha en pressträff för att berätta om beslut som tagit i ärendet.

SVT söker företagaren.

Texten uppdateras.