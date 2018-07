Spikande skapar dålig stämning i sommaridyllen

Du har semester. Solen sipprar in genom fönstret och det ser ut att bli en ljuvlig dag. Just då sätter hantverkarna, som håller på att bygga grannhuset, igång sina mest högljudda maskiner. Ungefär så är läget i Ljunghusen i Vellinge kommun just nu, något som har diskuterats livligt i sociala medier.

Just i Ljunghusens strandbad finns gamla servitut till varje fastighet som säger att det råder ”spikförbud” mellan den 15 juni och 15 augusti för att alla som har semester ska få lugn och ro.

– Det är mytomspunnet det här spikförbudet men bakgrunden är att det är ett sommarområde och man ska inte köra stora byggen under sommaren. Trädäck eller liknande är okej, man ska bara prata med sina grannar först, säger Mats Persson, ordförande i områdets villaägarförening.

Bestämmelsen härrör från 1900-talets början och finns fortfarande kvar. På Ljungskogens strandbads hemsida står det att man kan få betala vite eller skadestånd om man bryter mot föreskriften.

– Hittills har det aldrig hänt. Folk brukar planera sina byggen bra och respektera förbudet, säger Mats Persson.

Årets fall det mest flagranta

Varje år har villaägarföreningen två till tre fall där någon bryter mot reglerna, men det brukar ha sin förklaring. Något har gått snett under vintern och måste göra färdigt. Grannarna vidtalas om olägenheterna och så är det frid och fröjd. Oftast.

– Årets fall är det mest flagranta. Vi har inte varit med om att man börjar ett husbygge i juni och bara drar på, säger Mats Persson.

Han menar att det finns en orsak till att det har blivit så här i år. Grannarna är informerade och mer än så går inte att göra. Att dra igång en rättsprocess skulle ta lång tid och kanske sluta i att ett vite på tusen kronor döms ut om ett par år. Då är bygget redan klart och tusen kronor i sammanhanget är inte så mycket.

– Vi i villaägarföreningen är ju inga konstaplar som springer omkring med böteslappar. Det som händer är kanske att det blir dålig stämning mellan grannarna, säger han.

Skapat tradition att inte bygga

Men trots att den juridiska delen av servitutet är rätt tandlös är Mats Persson ändå säker på att det gamla spikförbudet har en funktion, även om det trotsas emellanåt.

– Det är jag övertygad om. Det har skapat en tradition att man inte bygger under sommaren och det är tungt vägande. Det här är inget hittepå utan det finns faktiskt, om än en svag, juridisk bas för detta.