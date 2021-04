Sprängmedel i insamlingscontainrar – fyra döms

– Genom meddelandena och analys av mannens mobiltelefon har tingsrätten funnit styrkt att mannen varit inblandad i både smugglingen och den vidare transporten av narkotikapartiet, säger rådman Susanna Pålsson Helander i ett pressmeddelande.

Han greps förra våren efter att 43 kilo kokain levererats till honom i Staffanstorp i Skåne. I hans bostad hittades då en stor mängd vapen och ammunition och i en stulen bil hittades farliga sprängmedel, som mannen förvarat. Dagen därpå slog insamlingsföretaget larm om sprängmedelsfyndet.

Narkotikan hade förts in från Nederländerna av personer som använt krypteringsverktyget Encrochat. Polisen har genom analys av meddelanden och telefontrafik via Encrochat kunna ringa in en 31-årig man, som nu döms till åtta års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott.

Ytterligare två personer döms till åtta respektive nio års fängelse för inblandning i brotten, skriver Lunds tingsrätt i ett pressmeddelande.