Udda stöldvåg på Österlen – tjuvarna identifierar sig med bank-ID

I videoklippet får du följa med in i en av butikerna.

De senaste åren har små, obemannade butiker börjat poppa upp runtom i Skåne – men under våren och sommaren har flera av dem utsatts för en brottsturné, något som Ystads Allehanda rapporterat om.

Butikerna i Skåne-Tranås, Kåseberga och Östra Tommarp på Österlen har fått påhälsning av tjuvar. Likaså butiken i Flyinge.

Flera misstänkta

Seppo Wester, som driver butiken i Kåseberga tillsammans med frun Susanne, berättar att det är ungefär samma grupp människor som gång på gång återvänder till butikerna.

– Det är en person som varit med under alla inbrott här och de senaste två gångerna har konstellationen varit exakt den samma. Vi spärrar den som loggar in, men det räcker ju att de tar med sig en ny person till nästa gång så kan de ta sig in igen, säger Seppo Wester.

Det pågår förundersökningar om ärendena, meddelar Lotta Lindh på Ystadspolisen. Hur många som är misstänkta varierar från ärende till ärende. Personerna vet ännu inte om än att de är misstänkta.

– De är inte underrättade om någon misstanke och de har inte varit frihetsberövade i något av ärendena. Tillgreppen har ju upptäckts efter att de skett. Det som händer nu är att det kommer ske förhör med de misstänkta, säger Lotta Lindh och fortsätter:

– Det är väldigt bra kvalitet på övervakningsfilmerna. Vi har ett bra utredningsläge.

Andra inloggningar

Samtidigt så skulle ju personerna bara kunna fortsätta med de här stölderna?

– Ja, men om jag förstår det rätt så spärras de bank-ID:n som använts av personerna för att logga in, säger Lotta Lindh.

Ni överväger inte att gripa dem?

– Om det är så att vi överväger tvångsmedel mot någon av de misstänkta så kommer jag ju inte säga det. Det är inget vi vill ska spridas i media.

Händelserna rubriceras som stöld i butik.