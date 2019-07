Fler svenskar tar ställning till att donera organ

10 000 fler skåningar har svarat på frågan hittills i år jämfört med i fjol.

– Bristen är enorm och vi skulle kunna rädda fler om fler tog ett aktivt beslut om hur man vill ha det när man avlider, säger Ulrika Peetz Hansson, regionalt donationsansvarig sjuksköterska på Helsingborgs lasarett.

Uppsving efter satirprogram

Frågan har belysts extra mycket i år. När SVT:s satirprogram Svenska nyheter uppmanade publiken att ta ställning via donationsregistret kraschade Socialstyrelsens hemsida. Det stora trycket fortsatte även efteråt, när regeringen presenterade sin donationsutredning.

– På väntelistan står i dag 800 personer som väntar på ett eller flera organ, så självklart kan ditt ja rädda liv, det är jätteviktigt att ta ställning, säger Ulrika Peetz Hansson.

Stor ökning över hela landet

Under årets första halvår tog över 89 000 personer ställning jämfört med nästan 32 000 under samma period förra året. Det är alltså 60 000 fler som loggat in och sagt ja eller nej till att donera sina organ. För Skånes del handlar det om en ökning på nästan 10 000 personer – från 3 500 år 2018 till 13 300 hittills i år.

”Man är absolut död”

Förra året genomfördes 37 organdonationer bara i södra Sverige, men vården hoppas att fler ska ta ställning.

– Man kanske är orolig över om man är död när organen ska doneras, och det kan jag garantera, man är absolut död innan donation blir aktuellt, säger Ulrika Peetz Hansson.