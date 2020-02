Foto: SVT

Tågstopp nattetid mellan Malmö och Lund

Inga tåg kommer att köra mellan Malmö och Lund under kvällen och natten mot lördag. Samma sak gäller under söndagen.

– Vi kommer att sätta in extra många bussar på grund av Melodifestivalen, säger Camilla Bunke, presstalesperson Skånetrafiken.

På grund av ett banarbete som handlar om att bygga ut spåren mellan tågsträckan Malmö och Lund så ställs alla tåg in under lördags- och söndagskvällen. Tågstoppet börjar klockan nio på lördagskvällen och pågår fram till klockan fem söndag morgon. Samma sak gäller för trafiken under söndagen. – Vi kommer att ha ersättningsbussar vid Malmö C på Norra vallgatan, säger Camilla Bunke, presstalesperson Skånetrafiken. Melodifestivalen har kommit till Malmö och deltävlingen hålls i kväll på Malmö Arena på stadsdelen Hyllie. – Från klockan tio i kväll och fram till midnatt har vi dessutom satt in ännu fler ersättningsbussar för alla de som besöker Melodifestivalen, säger Camilla Bunke. Tågen går som vanligt från Hyllie till Malmö C. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!