När värmen slog till blev bussarna överfulla

Under vardagarna har Skånetrafiken fördubblat sina turer under vissa tider, på de bussar där det åker flest folk. Det hade man inte gjort under helgen trots badvädret och det märktes exempelvis på linje 7 i Malmö som går till Ribersborgsstranden.

– Vi har sett över trafiken på flera ställen men vi behöver titta på linje 7 också på helger i det här fallet, säger Tondnevis.

”Bussen ska framföras tryggt”

– Busschaufförens största ansvar är att kunna framföra fordonet på ett säkert och tryggt sätt.

Ingår det inte då också att det inte blir för många på bussen?

– Delvis, men vårt ansvar är att se till att dom som måste resa med oss kan göra det.

Bussar får inte bli för fulla

Det finns rutiner redan före corona att bussar inte får bli för fulla. Tondnevis får se filmen för hur det såg ut på buss 7 i Malmö under söndagseftermiddagen.

– Här är det ju fullt och då ska man ju som busschaufför skylta om att det är fullt, säger Saman Tondnevis, affärsområdeschef på Skånetrafiken.