Trelleborg skjuter upp all simundervisning efter drunkningsolyckan i Falsterbo

Under nästa vecka kommer mellan 45 och 60 lärare i grundskolan i Trelleborg att utbildas i hjärt- och lungräddning med anledning av drunkningsolyckan i Falsterbo.

– Vi vill säkerställa att all personal vet hur de ska agera om något liknande skulle inträffa i vår kommun, säger Sofia Henderup Larsson, grundskolechef i Trelleborg.

Bad och lek försvinner

All simundervisning i grundskolan ställs in helt under nästa vecka och alla övriga badaktiviteter kommer att försvinna helt i grundskolan.

– Det är inte bara för att skapa trygghet för eleverna och föräldrarna – utan också för att vår personal ska känna sig trygga, säger Sofia Henderup Larsson.

”Vi kommer att se över våra rutiner och utbilda personal”, säger Sofia Henderup Larsson, grundskolechef i Trelleborg. Foto: Firas Razak

Förtydligar riktlinjer

Förutom att utbilda personal kommer kommunen även att se över sina rutiner vad gäller hur många lärare per antal elever som bör infinna sig vid den framtida simundervisningen.

– Detta har inte varit helt tydligt innan och därför kommer vi även att se över denna bit.

Även Vellinge kommun ställer in alla badaktiviteter och all simundervisning under skoltid tillsvidare.