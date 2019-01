Uppgifter: Jens Fjellström lämnar MFF

Enligt uppgifter till Fotbollskanalen ser Malmö FF:s assisterande tränare, Jens Fjellström ut att lämna klubben. Redan i somras ska Fjellström ha bytt roll inom organisationen och satsat på videoanalys från läktaren, medan Andreas Georgsson tagit plats på bänken som assisterande tränare till Uwe Rösler.

Tidigare expertkommentator

Jens Fjellström kom till klubben och rollen som assisterande tränade 2016 efter 15 år som expertkommentator på TV4 och C More. Han spelade också i Malmö FF under sin tid som aktiv på 1990-talet. När han kom till klubben som tränare 2016 var han positiv till sin nya roll.

– Det är ganska många olika pusselbitar som jag tycker helt plötsligt föll på samma plats. Jag har haft ett sug efter få komma tillbaka till fotbollen och vara en del av ett lag som man jobbar dagligen med för att utveckla. Det ska bli jättespännande att se om jag kan få andra att växa, berättade han då för SVT Sport.



SVT Nyheter har sökt Jens Fjellström och Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson för en kommentar.