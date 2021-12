Uppgifter till danska medier: Slutfestat i Köpenhamn

Enligt uppgifter till danska TV2 väntas Danmarks statsminister under onsdagskvällen ge besked om nya restriktioner. Däribland stängda nattklubbar från fredag. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Danmarks statsminister Mette Frederiksen (S) har kallat till presskonferens under onsdagskvällen. Enligt uppgifter till danska TV2 väntas strikta restriktioner i landet – däribland stängda nattklubbar och skolor. Besked kan komma under under onsdagens presskonferens.